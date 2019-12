Em Brasília, Romero tenta liberação de recursos para canal de Bodocongó

O prefeito Romero Rodrigues foi recebido, na tarde desta terça-feira, 10, pelo secretário nacional de Segurança Hídrica, Marcelo Pereira Borges, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

A principal pauta da audiência de Romero com Borges tratou da retomada da obra do Canal de Bodocongó – cujos serviços foram interrompidos de forma unilateral pela empresa contratada, há cerca de dois anos.

O pedido da Prefeitura de Campina Grande é para que o MDR acate o pedido de autorização para uma nova licitação da ordem de R$ 5 milhões, entre recursos federais e contrapartida do Município.

O secretário Marcelo Borges foi bastante receptivo ao pedido formulado pela Prefeitura e orientou sua equipe técnica a tramitar a documentação da Prefeitura de Campina Grande, com a recomendação de que o pleito seja atendido, ao cumprir os requisitos básicos para a aquiescência do Desenvolvimento Regional.

De grande impacto principalmente na zona oeste de Campina Grande, o projeto que retoma os serviços prevê a conclusão da urbanização ao largo do Canal de Bodocongó, com drenagem e calçamento de ruas.

Um trecho já foi construído pela Prefeitura na atual gestão, só havendo a interrupção e uma compulsória nova licitação por conta da desistência da empresa vencedora no certame em 2016.

Romero Rodrigues projeta que, em 2020, cumprindo-se todas as etapas previstas nesta nova fase do projeto do canal, a obra possa ser entregue à população, com os benefícios diretos na paisagem urbana do bairro.