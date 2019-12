Edvaldo Rosas atuava diretamente nas compras da Secretaria de Educação do Estado

O ex-presidente do PSB na Paraíba, Edvaldo Rosas, fazia parte (de acordo com o Ministério Público) do ‘Coletivo Girassol’ – uma espécie de grupo fechado de autoridades, que se autodenominava para cobrar propina de 5% a 30% de materiais para a Educação.

A aquisição de livros, segundo o Ministério Público, rendia propina que poderia atingir 30%.

Os demais materiais – laboratórios, kits escolares e outros – poderiam atingir 20%.

*fonte: coluna Aparte