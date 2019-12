Dupla é presa ao tentar arremessar droga e objetos para dentro de presídio

Um homem e uma mulher foram presos na tarde dessa quarta-feira, 18, em Campina Grande, município do Agreste paraibano.

De acordo com informações policiais, o casal é suspeito de tentar arremessar drogas pelo muro do Complexo Penitenciário do Serrotão.

O fato não foi concretizado, pois uma equipe de policiais conseguiu flagrar a dupla, que estava com cerca de 400g de maconha, além de dois celulares e um carregador.

Os suspeitos devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, 19.