Dois são presos por violência domésticas na Paraíba

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam nesse sábado (21) dois suspeitos de violência doméstica.

A primeira prisão aconteceu no Bairro São José, em Guarabira, quando a própria vítima entrou em contato com o Copom informando que o companheiro, embriagado e bastante agressivo, a teria agredido com um tapa e quebrado objetos no interior da residência.

A guarnição comandada pelo cabo Luciano compareceu ao local e constatou a veracidade do fato, conduzindo as partes envolvidas para a delegacia.

O outro caso de violência doméstica aconteceu no centro de Alagoinha, quando a vítima também entrou em contato com a guarnição, através da linha direta, informando que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro.

A guarnição comandada pelo sargento Amaro esteve no local e manteve contato com a vítima, que informou que o ex-companheiro a teria ameaçado de morte caso ela não voltasse a conviver com ele e dito que, se ela não vivesse com ele, não viveria com mais ninguém. Os policiais realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, que foi preso e encaminhado para a delegacia.

OUTRAS PRISÕES – Ainda no sábado, em Cuitegi, a guarnição estava em diligências de rotina quando o suspeito passou na frente do policiamento em uma moto, com um adolescente na garupa, praticando direção perigosa e colocando em risco a sua vida e de outras pessoas.

De imediato, a guarnição comandada pelo sargento Vieira saiu em perseguição aos dois, que não atenderam à ordem de parada da polícia e saíram em alta velocidade, mas em seguida foram alcançados e conduzidos para a delegacia. A moto foi recolhida para o pátio da CPTran.

Em Guarabira, a vítima entrou em contato com o Copom informando que um homem com fortes sintomas de embriaguez adentrou em seu estabelecimento comercial com uma faca, fazendo-lhe ameaças e perturbando os clientes que estavam presentes em uma confraternização.

A guarnição comandada pelo cabo Ricardo compareceu ao local e, constatada a veracidade da denúncia, conduziu as partes envolvidas para a delegacia.