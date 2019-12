Dois nomes despontam para disputar a Prefeitura de JP pelo grupo aliado de Azevêdo

O nome do deputado estadual licenciado Hervázio Bezerra e do vereador Tíbério Limeira são apontados pelo grupo aliados do governador João Azevêdo para disputar a Prefeitura de João Pessoa em 2020.

Eles devem também seguir o governador João Azevêdo que ainda não se decidiu para qual partido irá se filiar, após ter deixado o PSB.

A declaração dos dois nomes foi feita pelo ex-presidente da executiva municipal do PSB, Ronaldo Barbosa, que também deve seguir Azevêdo.

Ex-aliado de Ricardo Coutinho, Barbosa acredita que tanto Hervázio quanto Tibério têm condições de enfrentar o socialista ou quem ele apontar, no caso Gervásio Maia seja indicado pelo PSB nas eleições municipais do próximo ano.

“No caso específico de João Pessoa, nós temos uma base mais orgânica, ligada aos movimentos sociais e mais a esquerda. O candidato da Capital tem que ter esse perfil. No primeiro momento, os dois nomes apresentados de Hervázio e de Tibério se fazem um bom início para uma conversa, mas antes terá que ter todo um trabalho a ser feito com reuniões e plenárias para se chegar a um ajuste”, disse.

Barbosa admite que os nomes ainda não foram discutidos com o governador, mas que já pediu uma reunião com ele para tratar sobre o assunto.

Segundo ele, na última reunião que o grupo teve, quem esteve presente foi apenas o vereador Tibério Limeira, que topou a proposta e disse estar pronto para o embate.

“Aqui em João Pessoa, eu não vejo nada melhor do que o criado contra o criador. Vai ser uma briga boa”, avaliou o Barbosa, acrescentando ainda que vai ter mais gente com disposição para encarar Ricardo Coutinho e citou o radialista Nilvan Ferreira, apesar de faltar-lhe caráter ideológico de esquerda, que será uma questão fundamental para o grupo de João Azevêdo.

“Vamos discutir claramente isso. Ir para a esquerda significa, na minha opinião, deixar o poder muito mais junto ao povo”.

Barbosa apontou ainda quais os possíveis partidos que o grupo poderá desembarcar junto com Azevêdo. São eles: PT, PC do B, PPS, Rede, PDT, Podemos e PSOL.

Contudo, o grupo vai levar em consideração o tempo de TV para o guia rleitoral, fundo partidário, entre outros fatores que terão que ser avaliados pelos aliados.