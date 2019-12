Dois homens morrem em acidente de moto no Curimataú paraibano

Um acidente de moto foi registrado na noite dessa quarta-feira, 25, no km 0,7 da BR-104, em Cuité, município do Curimataú paraibano, vitimando dois homens, um com 62 anos e outro com 54 anos.

O fato aconteceu por volta das 19h30 e ainda não há informações sobre o que motivou o acidente.

A vítima de 62 anos morreu ainda no local. Já a segunda, de 54 anos, chegou a ser socorrida e levada para um hospital próximo, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos graves ferimentos.