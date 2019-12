Divulgado edital para Programa de Residências médica, multi e uniprofissional na PB

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e do Centro Formador de Recursos Humanos (Cefor), divulgou edital do Programa de Residências médica, uniprofissional e multiprofissional.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro de 2020 e as áreas contempladas são saúde coletiva, saúde da criança, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, anestesiologia, medicina intensiva, área básica de cirurgia, pediatria, ortopedia e traumatologia, medicina de família e comunidade, ginecologia e obstetrícia.

Todos os cursos começarão no dia 2 de março de 2020. Para as Residências Multi e Uniprofissional está sendo cobrada uma taxa de R$ 200 e para a Residência Médica, R$ 400.

As inscrições podem ser feitas nos links https://forms.gle/o2TJm12RC22sk2i57 (multi e uniprofissional) e https://forms.gle/gNujaKeh5W4YZPni8 (médicas).

O Programa de Residência Uniprofissional em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial oferece duas vagas para profissionais em Odontologia e tem sede no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande.

O objetivo é qualificar o atendimento ao público na área indicada por meio de módulos teóricos, discussões de casos e atendimentos conjuntos com as demais especialidades.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Criança (Remusc) tem como sedes e principais campos de práticas o Complexo de Pediatria Arlinda Marques (CPAM) e o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. Serão 13 vagas distribuídas entre as categorias, sendo quatro para graduados em Enfermagem; duas para Farmácia; duas para Fisioterapia; uma para Fonoaudiologia; duas para Nutrição; uma para Psicologia e uma para Serviço Social.

O Programa Multiprofissional de Residência em Saúde Coletiva, com foco na gestão em saúde e ênfase no planejamento, redes de atenção à saúde e na educação em saúde, terá como sede as Gerências Regionais de Saúde do Estado, e rodízios em serviços das Redes de Atenção à Saúde (RAS), bem como, na gestão estadual (SES).

A área de abrangência da RMSC compreende a 3ªmacrorregião de saúde (Alto Sertão), composta pelas Gerências de Catolé do Rocha (8ª Região de Saúde), Cajazeiras (9ª Região) e Sousa (10ª e 13ª Regiões). Serão 12 vagas, sendo duas para Enfermagem; uma para Farmácia; duas para Fisioterapia; uma para Odontologia, duas para Nutrição, duas para Psicologia e duas para Serviço Social.

A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por formação em serviço, destinada a médicos formados em escolas médicas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e médicos estrangeiros que preencham os requisitos exigidos no Manual da Residência e na Legislação Brasileira, com diploma devidamente revalidado.

Os Programas de residências médicas são oferecidos nas especialidades de Anestesiologia, Área Básica de Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria.

Além disso, utiliza-se ainda como campo de prática as seguintes unidades: Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena (HEETSHL), Complexo de Pediatria Arlinda Marques (CPAM), Hospital General Edson Ramalho, Maternidade Frei Damião, Hospital Regional de Cajazeiras e Hospital Regional de Sousa.

Estão sendo oferecidas quatro vagas para Anestesiologia; seis para Medicina de Família e Comunidade; duas para Medicina Intensiva; quatro para Ortopedia e Traumatologia; cinco para Pediatria; duas para Ginecologia e Obstetrícia e duas para Área Básica em Cirurgia.

O edital completo dos Programas de Residências foram publicados no Diário Oficial do Estado deste sábado (21). Mais informações pelo número (83) 3214-1732.