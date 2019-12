Diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a chance de cura da doença

Comum entre as mulheres, o câncer de mama responde por cerca de 28% dos novos casos de câncer entre o sexo feminino.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, a médica mastologista e vice-presidente da ONG Mulheres de Peito, Maria do Carmo, falou que o projeto para a prevenção da doença foi iniciado em Campina Grande devido ao tempo para o diagnóstico.

– O projeto iniciou quando vimos a discrepância entre a atenção ao câncer de mama na rede privada e na rede pública. Foi realizado um estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia no país para ver como é que estava o acesso da mulher carente ao serviço público. Percebeu que para chegar do posto de saúde até conseguir uma consulta com especialista era em média de seis meses. Quando chega ao mastologista e solicita o exame existe mais um tempo em torno de seis meses para retornar com o exame. Se o exame for positivo, vai solicitar a biopsia. A média é em torno de 1 ano e seis meses – disse.

Com o diagnóstico precoce do câncer de mama, a chance de cura da doença é superior a 95%.

O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular.

É recomendável que as mulheres acima de 40 anos de idade façam a mamografia, que é um exame que tem como objetivo diagnosticar a doença.