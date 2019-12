Dia Mundial de Combate à Aids: Secretaria de Saúde realiza ação em Campina Grande

O Dia Mundial de Combate à Aids aconteceu neste domingo, 1, e dá início à campanha Dezembro Vermelho, que chama a atenção para a necessidade da informação sobre a proteção, tratamento e os cuidados necessários para pessoas com HIV/Aids, além da prevenção a essa infecção sexualmente transmissível.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realizará uma ação durante toda esta semana, iniciando nesta segunda e prosseguindo até a sexta-feira, 2 a 6 de dezembro. Serão realizados testes rápidos de detecção da doença, além da distribuição de preservativos na Praça da Bandeira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 16h.

“O objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade da prevenção e do diagnóstico precoce, para darmos início ao tratamento rapidamente, pois é possível conviver com a infecção e ter uma vida estável. Além disso, o nosso objetivo é, primordialmente, levar informação para as pessoas, desmistificar o preconceito em torno do tema, mostrar que há tratamento e que existe uma rede de cuidados”, explicou a coordenadora Municipal das Políticas para ISTs, Andréa Truta.

Atualmente, mais de 1.100 pessoas, a maioria homens, são acompanhadas pelo Serviço de Atendimento Especializado (SAE), que oferece assistência a esses pacientes através de médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. O SAE também faz a distribuição dos medicamentos necessários para o controle da infecção.

Em 2019, novos 85 casos foram descobertos por meio dos testes rápidos e as pessoas puderam iniciar o tratamento. Desde 2013 a Secretaria Municipal de Saúde intensificou a aplicação de testes rápidos. Eles são realizados nas Unidades Básicas de Saúde e confirmados por meio de exames específicos no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que em 2019 executou quase 3 mil testes.