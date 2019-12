Dia do Delegado: Vereador pede ao Estado novas regras para a aposentadoria 

Comemora-se nesta terça-feira, 3 de dezembro, o Dia do Delegado de Polícia, e o vereador campinense Olímpio Oliveira (MDB), delegado há 31 anos, falou sobre o exercício da profissão, em entrevista concedida à Rádio Caturité FM.

Segundo o vereador, que homenageou os delegados durante sessão na Câmara de Vereadores de Campina Grande, a classe enfrenta grandes lutas, e reafirmou apoio em favor dos policiais.

– Nós avançamos em alguns aspectos, mas hoje nós estamos presos dentro das regras que estabelecem o direito previdenciário de todos os operadores do sistema de segurança no Estado. Trabalha a vida toda e quando se aposenta, tem uma perda salarial em torno de 40%. Isso é um absurdo – afirmou.

O vereador pediu ao governo do Estado que sejam avaliadas novas diretrizes para a aposentadoria do segmento.

– Eu defendo, eu clamo no Dia do Delegado de Polícia, que chegou a hora do governo do Estado fazer uma avaliação, para conceder uma aposentadoria sem perdas salariais e contratar novos policiais – defendeu.