Dia D de combate às arboviroses em Campina Grande é realizado nesta sexta

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realiza nesta sexta-feira, 6, o dia D de combate às arboviroses, doenças virais causadas por arbovírus através de insetos, aranhas, carrapatos e mosquitos, principalmente o Aedes aegypti, que transmitem doenças aos seres humanos. A ação vai ser realizada na Praça da Bandeira das 8h ao meio-dia.

Na ação, a Gerência de Vigilância Ambiental vai distribuir o hipoclorito de sódio e piabas. Os Agentes de Combate às Endemias também vão distribuir panfletos com orientações de combate aos mosquitos e fazer um trabalho educativo na praça. Também serão disponibilizados os serviços de testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, testes de glicemia, verificação da pressão arterial e vacinação contra o sarampo.

“O dia D marca a culminância das ações realizadas ao longo do ano e dá início ao trabalho do ano seguinte. Por ano nós realizamos mais de 50 mutirões de combate às arboviroses nos bairros de Campina Grande, além do trabalho rotineiro no dia a dia dos agentes”, explicou a coordenadora Municipal de Vigilância Ambiental, Rossandra Oliveira.

A Secretaria de Saúde intensificou os trabalhos da Vigilância Ambiental nos últimos anos. Para combater o mosquito Aedes aegypti, principal transmissor de arboviroses na cidade, foram implantados os serviços de carro fumacê e o Denguezapp, canal de denúncias e sugestões de vistoria de locais com focos do mosquito.

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente também tem contribuído, fazendo a coleta de pneus das ruas e reformas de praças, o que diminui o número de pontos favoráveis à criação dos ovos do mosquito, e também a limpeza de terrenos baldios. No último Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa), nenhum foco foi localizado em terrenos.