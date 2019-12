Detran-PB lança serviço online para consultar processo de veículo

Os usuários do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) passaram a contar com mais um serviço online: a consulta da situação do processo do veículo está disponível desde o último dia 09.

Por meio do novo ícone lançado no site, o órgão vai informar aos usuários todo o andamento do processo, desde a abertura até sua finalização, com a consequente instalação da placa veicular.

Com isso, os usuários acompanham, em tempo real, do seu equipamento (inclusive smartphones) em que fase se encontra o processo, evitando o deslocamento às unidades do órgão, em todo o Estado.

Para acessar, basta entrar no site www.detran.pb.gov.br e, no lado direito, clicar no botão “Consultar Situação Processo Veículo”. Após isso, informe o número do processo e a placa do automóvel.