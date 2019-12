Detran-CG explica suspensão de transferência de documentos

O superintendente do Detran em Campina Grande, Fábio Thoma, afirmou que o Detran irá proibir, a partir do dia 16, a transferência de documentação de outros estados por conta da implantação do Sistema Mercosul.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que “os demais serviços continuarão sendo normalmente executados pelo Detran”.

– A partir do dia 16, o Detran vai suspender a transferência que vem de outros estados em virtude da implantação do Sistema Mercosul em outros estados – disse.