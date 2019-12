Detalhes da sessão da Assembleia Legislativa que livrou deputada da cadeia

Os deputados se reuniram em sessão extraordinária no início da noite desta terça-feira (17), e decidiram pela não manutenção da prisão preventiva da deputada Estela Bezerra (PSB). Foram 25 votos revogando a decisão do Tribunal de Justiça e a deputada poderá responder em liberdade as acusações do processo impostos pelo Ministério Público por meio da Operação Calvário.

A sessão começou logo assim que a Casa recebeu a notificação do Tribunal de Justiça, que decretou a prisão preventiva da deputada durante a sétima fase da Operação Calvário, que investigava desvios de recursos públicos do setor de Saúde. A prisão foi efetuada pelo GAECO- Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, nas primeiras horas da manhã desta terça.

Antes, o relator da matéria, Felipe Leitão (Democratas), havia votado pela não manutenção da prisão. A votação aconteceu de forma secreta. A deputada Cida Ramos, que também foi alvo de busca e apreensão da Operação Calvário, se absteve de votar e os deputados Nabor Wanderley e Moacir Rodrigues estiveram ausentes.

Ao encerrar a sessão extraordinária, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino explicou que o Legislativo não estava decidindo o mérito da questão, mas fazendo cumprir o que determina a Constituição Federal sobre casos que envolvem parlamentares, que diz que um parlamentar não pode ser preso a não ser em flagrante delito ou se tiver a autorização do Poder Legislativa.

“Nós não estamos contrariando o Tribunal de Justiça e muito menos o Ministério Público, mas apenas exercendo o nosso direito Constitucional de fazer valer a maioria do Parlamento. Portanto, a Assembleia decidiu por sua maioria que a deputada deve ser solta e estando livre poder fazer a sua defesa”, destacou.