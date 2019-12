Deslizamento de terra deixa pelo menos sete mortos em Recife

Da Redação com Agência Brasil. Publicado em 24 de dezembro de 2019 às 18:52.

Um deslizamento de barreira na zona norte de Recife deixou sete mortos e três pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 2h55 de hoje (24), na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, no bairro de Dois Unidos.

Entre as vítimas encontradas mortas, estão duas crianças: Daffyne Agostinho da Silva, 8 anos, e Emanuel Henrique Junior, 2 meses.

Também morreram: Lucimar Alves da Silva, 50 anos, Emanuel Henrique, 25 anos; Erica Virgínia, 19 anos; Claudia Bezerra, 47 anos; e Lia dos Santos Oliveira, 45 anos.

“Foram enviadas ao local seis viaturas, sendo duas de busca e salvamento, uma de busca com os cachorros, uma de comando operacional e duas de resgate”, diz nota do Corpo de Bombeiros.

A corporação afirmou também em nota que ainda não pode determinar as causas do acidente.