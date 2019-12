Desembargador Ricardo Vital: vultoso prejuízo a toda a sociedade paraibana

Conforme a decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida, “em relação aos investigados Ricardo Vieira Coutinho e Coriolano Coutinho”, na fase VII da Operação Calvário, eles deverão cumprir a prisão preventiva“mantidos em separado e sem contato de qualquer natureza em relação aos igualmente investigados Gilberto Carneiro da Gama e Waldson Dias de Souza, até ulterior deliberação deste Juízo”.

“Determino, outrossim, a expressa proibição de visita de qualquer pessoa, salvo familiares de 1º e 2º graus (em linha reta e colateral) e advogados, na forma da lei e observadas as normas inerentes ao local de cumprimento da medida restritiva de liberdade, visando evitar ingerência e influência política no presente processo judicial”, destaca um trecho da decisão.

O desembargador Ricardo Vital destacou serem gravíssimos os delitos atribuídos aos investigados, inserindo-se no rol das infrações penais de elevado potencial ofensivo.

“Trata-se, na hipótese, de apuração de crimes de relevo, que subtraem dinheiro da saúde e da educação de forma perniciosa, trazendo vultoso prejuízo a toda a sociedade paraibana. Assim, diante do porte do esquema que se pretende desembaraçar, cumulado com a forte articulação dos envolvidos, sopesa-se contundente sugestão fática e real de periculosidade a deferir a constrição”, ressaltou.