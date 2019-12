Deputados aprovam LOA e entram em recesso a partir desta quarta-feira

Após a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício financeiro do Estado de 2020, em sessão extraordinária realizada na noite dessa terça-feira (17), os deputados entram em recesso parlamentar a partir desta quarta-feira (18) e só retornam às atividades legislativas em janeiro.

A votação da proposta que tem a receita estimada no valor de cerca de R$ 12, 8 bilhões foi aprovada por unanimidade. Os parlamentares também aprovaram o Plano Plurianual (PPA) para os próximos quatro anos.

O relator da peça orçamentária, deputado Tião Gomes (Avante), apresentou o relatório da Comissão Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência da Casa pela aprovação.

Segundo ele, 520 emendas foram apresentadas, entre as quais, 430 emendas parlamentares destinadas em sua maioria à saúde e à infraestrutura. “Foi um recorde de emendas e todas aceitas, mas para chegarmos a um consenso fizemos muitos debates e dialogamos com a sociedade em audiências públicas”, ressaltou.



O projeto prevê um aumento de 0,18% no orçamento estadual destinado às secretarias e à seguridade social. O orçamento fixado para 2020 pelo governo estadual foi cerca de R$ 22 milhões maior que o orçamento de 2019, aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo governador João Azevêdo em janeiro deste ano.





Já o presidente da Comissão de Orçamento, Wilson Filho (PTB), agradeceu o esforço dos parlamentares e avaliou que a aprovação da matéria de forma unânime é resultante da democratização do debate feito com o Executivo, Judiciário e demais órgãos e autarquias, além da população, prefeitos e secretários municipais, através da realização de seis audiências públicas temáticas e regionais em algumas cidades do Estado.



De acordo com a matéria, aproximadamente 46% do orçamento total é destinado às pastas de educação, saúde e segurança pública. Somando os valores previstos para os três setores, o governo vai ter um orçamento de R$ 5.416.415.526.

Conforme o texto da lei, fica autorizada a abertura de créditos suplementares no limite de até 20% do total da despesa fixada, aproximadamente R$ 2,3 bilhões. Educação: R$ 2.557.311.369; Saúde: R$ 1.551.028.784; Segurança: R$ 1.308.075.373.