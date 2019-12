Deputado se diz envergonhado com prisão de ex-governador

Investigado na Operação Calvário por recebimento de propina e suspeito de chefiar um esquema criminoso, que desviou recursos da Saúde e Educação durante seus dois mandatos, o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho segue preso por decisão do Juiz Adilson Fabrício.

A prisão de RC pautou a imprensa nos últimos dias e vem mexendo com o cenário político paraibano.

Poucos são os atores políticos que estão se dispondo a comentar sobre o caso, mas o deputado Ruy Carneiro disse, em entrevista, que se sente envergonhado.

Ruy é adversário político de Ricardo e aproveitou para lembrar que a imprensa nacional está pautando o escândalo político envolvendo o socialista.

– A paraíba está atônita e envergonhada. Tem jornalistas do país inteiro vindo cobrir esse escândalo – lembrou.

Na oportunidade ele também aproveitou para dizer que é pré-candidato a prefeito de João Pessoa.

As eleições acontecem no próximo ano.

– Eu sou pré-candidato a muito tempo. Respeito os outros candidatos, me coloquei como pré candidato, vivo a cidade no dia-a- dia e aguardo uma posição do partido – pontuou.