Deputado reforça pedido de novas eleições na Paraíba em detrimento da Calvário

Para o deputado da bancada de Oposição na Assembleia Legislativa, Cabo Gilberto (PSL), o processo da Operação Calvário, que resultou na prisão de vários agentes políticos, incluindo o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PSB) por conta de desvios de recursos públicos, contaminou as eleições majoritárias de 2018, uma vez que, parte dos recursos foi utilizado na campanha eleitoral do atual governado, João Azevedo.

O deputado gravou um vídeo em frente ao Palácio da Redenção solicitando das autoridades, que novas eleições fossem feitas no Estado.

“Observamos, claramente, que o esquema de corrupção abasteceu as campanhas políticas e o atual governador é prova contaminada desse processo. Então, precisamos exigir das autoridades paraibanas e brasileiras, se for o caso, novas eleições na Paraíba”, destacou.

Conforme o deputado, as pessoas não ficaram sem saúde pública, segurança e educação na Paraíba por conta do desvio de dinheiro através de um esquema criminoso e hoje, os fatos revelam que a oposição tinha razão quando denunciava no Legislativo, os desmandos, por diversas vezes.

“A Paraíba precisa ser passada limpa e para que isso ocorra, o Senhor governador tem que deixar o cargo porque ele só é governador por conta do esquema de corrupção que abasteceu a sua campanha. Agora ele prova quem está na malandragem e polícia não se junta com bandido”, bradou o deputado.