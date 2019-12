Deputado quer retomar discussão da reforma previdenciária com servidores do Estado

“Diante desse caos todo em que está mergulhada a Paraíba, alguém tem que ter bom senso”. A declaração é do líder da Oposição na Assembleia Legislativa, deputado Raniery Paulino (MDB), que disse que vai retomar a discussão com diversos representantes dos servidores do Estado para discutir a reforma da previdência, que foi deixada de lado logo após o “estouro” da sétima fase da Operação Calvário, que teve impacto no Legislativo.

Impactou porque duas deputadas da bancada governistas estão envolvidas no processo. Estela Bezerra (PSB), que foi presa pela Polícia Federal sob a acusação de ser uma das principais articuladores da organização criminosa do desvio de recursos públicos e Cida Ramos (PSB), alvo de busca e apreensão, e apontada por fazer parte do núcleo político e escolhida para representar os interesses da ORCRIM.

Conforme o deputado a Assembleia Legislativa teve que priorizar esse tema na Casa, mas em meados de janeiro vai retomar a discussão da reforma da previdência já que não houve consenso entre os deputados e matéria ficou para ser votada no próximo ano.

“Estou propondo uma reunião na primeira quinzena de janeiro para discutimos alguns pontos da reforma. Houve uma suspensão por parte do judiciário. A Assembleia entrou em recesso e depois não se teve clima. Todos compreendem como está a tensão do governo diante de todo esse calvário que está enfrentado, mas enquanto isso estamos trabalhando e vamos debater para apresentarmos as nossas emendas”, ressaltou o deputado.