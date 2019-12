Deputado quer debater Reforma da Previdência na Paraíba

Da Redação com Ascom. Publicado em 8 de dezembro de 2019 às 12:10.

Após o Governo do Estado da Paraíba enviar à Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) um Projeto de Lei e Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de Reforma da Previdência estadual, o deputado estadual Raniery Paulino, apresentou um requerimento solicitando uma audiência pública para debater sobre o impacto da Reforma da Previdência na Paraíba.

De acordo com o parlamentar, a proposta que chegou na casa de Epitácio Pessoa deve ser discutida com todas entidades e com bastante equilíbrio.

“Esta audiência pública precisa ser discutida com muito equilíbrio, e sem extremismo. Nosso mandato tem buscado fazer esses importantes debates em âmbito estadual e nacional. Essa Reforma da Previdência que chegou na assembleia impactará em milhares de paraibano e precisamos fazer esse debate até para clarear as ideias e nortear os votos dos amigos parlamentares tanto da oposição quanto da situação” disse Raniery.