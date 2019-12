Deputado paraibano comemora aprovação de medida que aumenta o saque do FGTS

O deputado federal Hugo Motta (PRB-PB), relator da medida provisória 889/19, que visava aumento do valor do saque imediato do FGTS, abordou sobre a sanção da MP, em entrevista concedida a uma rádio local, nesta sexta-feira, 13.

O deputado afirmou que a sanção é uma grande conquista para o povo brasileiro, com um impacto econômico de grande relevância.

– Com essa sanção, o presidente Bolsonaro concordou com as sugestões que foram aprovadas pelo Congresso, para baixar o custo do FGTS junto à Caixa Econômica para a metade, gerando um impacto de mais de R$ 2,5 bilhões a menos de custo para os trabalhadores – afirmou.

Além disso, o deputado falou sobre o limite no saque imediato dos trabalhadores, que, com a aprovação da medida, aumentou para um salário mínimo.

– A medida mais importante que o presidente concordou foi o aumento do saque de R$ 500 para um salário mínimo, para R$ 998. Isso trará um impacto a mais de 10 milhões de trabalhadores, um impacto que vai dar uma injeção na economia. Essa MP chega numa hora de crise, e vai ajudar muito esses trabalhadores – ressaltou.