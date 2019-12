Deputado para Cartaxo: “Quero que nos coloque no rol dos nomes que serão testados”

Ao lado de Luciano Cartaxo (PV) na cerimônia de entrega das obras de requalificação do tradicional Mercado de Jaguaribe, em João Pessoa, o deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) colocou o nome à disposição para disputar o cargo executivo como sucessor do prefeito pessoense na eleição municipal de 2020.

“Nosso nome está à disposição. Quero que ele (Cartaxo) nos coloque no rol dos nomes que serão testados. Se for o melhor, quero que seja escolhido. Mas se tiver outro melhor, respeitamos o resultado. Democracia, boa convivência e harmonia é isso”, afirmou o presidente do diretório municipal do PSDB em João Pessoa.

Eleito por duas ocasiões como vereador (1993 a 1997 / 1997 a 1999), o atual parlamentar federal de segundo mandato também ocupou por três vezes a cadeira de deputado estadual (1999 a 2003 / 2003 a 2007 / 2007 a 2011). Foi chefe da Casa Civil, na gestão do prefeito Cícero Lucena; e secretário estadual da Juventude, Esporte e Lazer, no governo Cássio Cunha Lima.