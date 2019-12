Deputado formaliza convite para João Azevêdo ingressar no PCdoB

O deputado Inácio Falcão (PCdoB) participou nessa quarta-feira (4) da entrega do Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba.

Durante entrevista veiculada pela rádio Cariri FM, ele falou sobre a entrega da obra do governo do Estado, como também comentou a recente saída de João Azevêdo do PSB.

– É uma satisfação imensa receber o governador mais uma vez aqui em Campina Grande. A manhã de hoje é festiva, pois o governo vem abrindo portas para o município. Essa forma de governar é forma que a Paraíba precisa – afirmou.

Quando questionado sobre seu posicionamento quanto à saída de João, ele afirmou que continuará do lado do governador.

– Eu disse aos quatro cantos que João é o melhor, e hoje fica difícil para mim chegar a dizer que não fico com ele. Afinal, João é o melhor da Paraíba – ponderou.

Segundo Inácio, o convite feito a João para integrar o PCdoB já foi formalizado.

– Já formalizei o convite, inclusive, não só eu, mas também a presidente do partido, Luciana Santos – informou.

O deputado ainda reafirmou que seu nome está à disposição do partido para disputar a Prefeitura de Campina Grande.