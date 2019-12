Deputado critica reforma previdenciária dos servidores da Paraíba

O Projeto de Lei Complementar que altera o regime previdenciário dos servidores estaduais da Paraíba começou a ser analisado pela Câmara de Constituição e Justiça, nessa terça-feira, 10, quando alguns parlamentares apresentaram suas opiniões durante as discussões estabelecidas.

Durante discurso, o deputado João Bosco Carneiro (Cidadania), se mostrou contrário à aprovação da reforma da Previdência dos servidores do estado da Paraíba.

– Nós precisamos saber qual o déficit da Previdência da PBPrev e quem ocasiona esse déficit. Será que é oriundo dos servidores que só ganham um salário mínimo? Não! Esse déficit é oriundo das pensões e proventos dos servidores que ganham acima do teto constitucional – disse.

Em discurso veiculado por uma rádio local, o deputado declarou que as alíquotas estabelecidas na reforma não são coerentes com a maioria dos servidores estaduais.

– Pra que nós vamos sacrificar esses servidores que ganham um salário mínimo, porque nós vamos estabelecer uma alíquota de 14% pra eles, e uma alíquota de 14% pra quem ganha mais de R$ 30 mil. Vamos fazer isso de forma justa. O meu voto é coerente com o povo, com os servidores do Estado – afirmou.