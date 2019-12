Deputado critica Azevedo por reforma na PBPrev: ficou pior que a de Bolsonaro

O deputado federal Gervásio Maia (PSB) fez duras críticas ao Projeto de Lei da Reforma da Previdência do Estado da Paraíba enviado pelo governador João Azevedo para aprovação dos deputados.

O projeto seria aprovado na sessão desta quarta-feira (11), mas não houve consenso entre os parlamentares e a tramitação está suspensa na Casa.

“Não sei como é que alguém conseguiu dissimular com tanta maestria. Como é que o governador João encaminha uma reforma da Previdência colocando quem ganha o salário mínimo para ter o mesmo desconto de quem recebe R$39 mil? Não foi isso que nós prometemos aos paraibanos, João”, disse.

Conforme o deputado, a promessa foi de proteger os que realmente precisam da proteção do governo e que quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, paga mais. Ele disse ainda que espera que a Assembleia Legislativa reaja em relação a quebra do discurso do governador e a mudança de comportamento.

“A reforma encaminhada pelo governador João Azevedo conseguiu ficar pior do que a encaminhada pelo presidente Bolsonaro. Essa é a realidade: Na esfera federal, quem ganha o salário mínimo terá o desconto de pouco mais que 7% e o do Estado será de 14%. Um verdadeiro absurdo. Vamos depositar as nossas fichas e confiança na Assembleia Legislativa para evitar esse abuso contra os que mais precisam”, desabafou