Deputado comemora aprovação de LOA por unanimidade na ALPB

O presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Wilson Filho (PTB), avaliou que a aprovação nessa quarta-feira (11) do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) por unanimidade é resultante da democratização do debate feito com os demais órgãos e autarquias, além da população através da realização de seis audiências públicas temáticas e regionais em algumas cidades do Estado.

Agora a matéria segue para votação final em Plenário na sessão desta quinta-feira (12).

Segundo Wilson, essa unanimidade nunca existiu antes na Comissão, cujo debate transcorreu de forma tranquila e ampla, com emendas apresentadas e acatadas sem atrapalhar o orçamento do Estado.

Ao todo foram apresentadas 520 emendas, 45 de metas, 430 de apropriação, 42 de remanejamento, e destas 26 foram aproveitadas, ainda duas emendas de texto e uma de anexo.

“A Paraíba faz inveja à maioria dos outros estados, porque pelo seu orçamento de R$ 12 bilhões, que, comparado ao exercício financeiro deste ano, representa 7% de avanço. Isso quer dizer que o Estado está na linha certa e aumentando o orçamento da saúde, da infraestrutura, da educação e da segurança pública. Isso mostra a dedicação extrema do governador, que está fazendo algo diferente. É a prova de que o melhor para a Paraíba ainda está por vir”, destacou.

Ele destacou ainda que esta foi a primeira vez que os deputados levaram o debate sobre o orçamento para fora da Assembleia.

“Com base nas sugestões do relator e dos demais membros, levamos o debate para outras cidades. Fomos a Campina Grande, a Sousa e trouxemos dez secretários e isso não existia”, comemorou o presidente.