Deputado cobra assinatura de convênios de estados para com a Transposição

O deputado estadual Moacir Rodrigues (PSL) cobrou dos Estados beneficiados com a Transposição das águas do Rio São Francisco que assinem os convênios com o Governo Federal para repasse de recursos para manter o bombeamento.

Para ele, uma das soluções para reduzir os custos da operação seria a utilização da energia solar e a eólica.

– A responsabilidade pelo pagamento dessa água é deles. Se quiserem energia de graça, ponha energia sola e eólica na transposição – disse.

