Deputado “abre as portas do PTB” para o governador João Azevedo

O empecilho era a decisão formal do governador João Azevedo de sair do PSB, agora já não é mais para alguns partidos que estão em busca de atrair o chefe do Poder Executivo para os seus quadros, a exemplo do PTB. Conforme o deputado estadual Wilson Filho, o PTB está de portas abertas se assim for o desejo dele.

“Essa decisão será do próprio governador. Eu sempre disse que será uma honra para qualquer partido receber o governador do Estado, principalmente porque este governador tem capacidade, competência, é um exemplo de gestão e de caráter, mas essa é uma decisão que ele irá tomar com aqueles que também ainda estão no PSB”, explicou.

O deputado afirmou ainda que João Azevedo pode ocupar o posto de comandante do partido, mas não apenas por isso , mas pelo líder que já o é. “Eu penso que o Partido Podemos pensa da mesma forma, até porque foi o primeiro a abrir as portas para João Azevedo”, disse.

Ele espera ainda que qualquer que seja a decisão política, ela jamais poderá afetar o Estado, ao bom andamento da administração.

“Eu não concordo com as declarações do ex-governador Ricardo Coutinho e o respeito muito, mas acho que a Paraíba, pela primeira vez na história, por uma maioria extraordinária, escolheu o perfil de João Azevedo e nós temos que dar tempo para que João continue a fazer o seu papel”, observou.

Para o deputado, é muito injusto dizer que João Azevedo ainda não mostrou a que veio porque se for comparar o início do mandato de Azevedo com os de outros governadores e até com o do presidente da República é perceptível que ele vem administrando o governo sabendo como iria guiá-lo.

“Não se pode comparar o governo de um ano com o de oito porque é injusto, mas dizer que o governador não tem capacidade e já não mostrou a que veio, ele mostrou sim. E eu acho que o melhor ainda estar por vir”, assegurou Wilson Filho.