Deputado: “A rede está armada e com os punhos bem fortes para receber o governador”

O único representante da Rede Sustentabilidade na Assembleia Legislativa, Deputado Chió disse a imprensa que a “rede já esta armada e com punho bem fortes para receber o governador João Azevedo”.

Segundo ele, o convite já foi formalizado pelo porta-voz da REDE, Gerson Vasconcelos e só depende agora se ele vai aceitar ou não.

“O governador João Azevedo fez declarações dizendo que não queria ir para um partido radical de direita e nem de esquerda, que tivesse alinhamento político, então ponto: A Rede é a melhor opção. É o local certo para ele vir e nós já reforçamos o convite”, ressaltou.

Indagado com quem ele ficava nesse racha agora declarado com a saída do governador do PSB, o deputado respondeu que está com o governo.

“Eu faço parte desse projeto. Eu não vou entrar numa briga política que não é bom para a Paraíba. Eu sou um defensor da governabilidade. Eu acho que o nosso compromisso como político é garantir isso. Esse é o papel do Parlamento, Eu estou com João e estou na base do governo”, garantiu.

Para o deputado, a atitude do governador vai refletir sem dúvida na Assembleia Legislativa.

“Eu continuo a dizer que a oposição sairá fragilizada com essa briga porque muita gente aqui dentro do Parlamento estava querendo isso para se posicionar e não será impossível se muitos detratores desse governo estiverem na bancada governista”, observou Chió.