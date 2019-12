Deputada sai da prisão, mas terá que cumprir medidas cautelares

A deputada Estela Bezerra (PSB) obteve o alvará de soltura e deve dormir em sua residência a partir da noite desta quarta-feira (18), mas a socialista vai ter que cumprir algumas medidas cautelares determinadas pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida.

Ela teve a prisão preventiva decretada durante a sétima fase da Operação Calvário deflagrada na terça-feira (17).

A deputada está proibida de ter acesso às repartições do Governo do Estado, com exceção daquelas inerentes ao exercício do cargo de parlamentar estadual. Também não poderá manter contato com testemunhas e outros investigados da Operação Calvário.

Também terá que cumprir recolhimento domiciliar no período noturno das 22h às 6h, quando não estiver em atividade parlamentar. Estela não poderá se ausentar do território do Estado da Paraíba, por mais de oito dias, sem autorização judicial, nem se ausentar do país.

Na decisão, o desembargador adverte que o descumprimento de alguma das medidas impostas poderá ensejar a adoção de outras medidas compatíveis à espécie.

“Em que pese as medidas cautelares impostas não inviabilizarem o exercício legislativo da investigada, comunique-se à honrosa Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, por meio de ofício ao Senhor Presidente, encaminhando-se cópia desta decisão”, explicou o desembargador.