Deputada aponta o que motiva Coutinho a não disputar sucessão em João Pessoa

Questionada sobre a reunião nacional do PSB em que o presidente nacional lançou como candidato a prefeito pelo partido o deputado Gervásio Maia, em vez do ex-governador Ricardo Coutinho, tido como preferido da legenda para a disputa, a deputada Cida Ramos, também filiada à legenda, destacou o trabalho de Ricardo em âmbito nacional.

Cida afirmou que Ricardo acredita já ter cumprido um papel na prefeitura e que está focado no trabalho do PSB nacional, apontando, dessa forma, uma resistência do socialista em se candidatar.

– Ele tem uma resistência, acha que cumpriu um papel importante. O PSB espera muito do papel nacional dele, fazendo a diferença como um quadro, e pra disputar a prefeitura seria um deslocamento que ele teria que fazer. Eu tenho certeza que a Paraíba e o Brasil reconhecem que ele é um grande nome – salientou.