Demora em doação de terreno atrasa ampliação de atendimentos no HU de Campina Grande

O diretor superintende do Hospital Universitário Alcides Carneiro, de Campina Grande (HUAC), Homero Rodrigues, comentou o entrave para doação de um terreno vizinho à instituição.

Segundo o problema está no processo de desapropriação por parte da Prefeitura do espaço onde funcionava a antiga Casa do Estudante, que se arrasta há mais de seis meses.

– Encontrei prefeito recentemente e disse a ele que apenas o decreto de desapropriação não seria suficiente. Seria necessário encaminhar à Câmara Municipal, para que a partir da aprovação deles, se firme essa desapropriação e cessão subsequente, mas até o momento isso não aconteceu – explicou.

Homero falou que nova área seria usada pelo hospital para expansão da ala pediátrica inclusive com atendimento em oncologia pediátrica. Inclusive já há uma empresa aguardando a liberação para fazer projeto executivo.