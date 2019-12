Delegado ensina como evitar golpes por mensagens SMS ou WhatsApp

Nesta semana, uma mulher em Campina Grande teria recebido mensagens do número do celular de sua amiga que reside na Espanha, que foi clonado.

Após as mensagens, ela fez um depósito em uma conta bancária no valor de R$1,6 mil.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, o delegado titular da Delegacia de Defraudações da cidade, Gerônimo Barreto, alertou a população sobre os golpes via mensagens SMS ou WhatsApp.

– Eles solicitam dinheiro, valores dos mais variados simulando uma emergência e simulando ter excedido o limite de transferência do banco. Temos a maioria da população de pessoas de bem, que gostam de ajudar o próximo, e acabam na boa intenção adiantando os valores- destacou.

De acordo com o delegado, muitos casos de golpes aplicados no whatsapp são feitos através de cadastros em sites para realização de anúncios, pois as vitimas fornecem alguns dados.

Por fim ,o delegado indica para evitar os golpes quando um amigo pedir dinheiro pelo WhatsApp pedir para ele gravar uma mensagem pedindo o dinheiro por áudio e ativação e verificação em duas etapas, que é uma função presente na configuração dos aplicativos para celulares Android.