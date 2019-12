Delegada destaca número de feminicídios registrados este ano em Campina Grande

A delegada da Mulher em Campina Grande, Mayra Roberta, afirmou que cinco feminicídios foram registrados em Campina Grande este ano e considerou que este é um número alto, tendo em vista que toda vida é importante.

Ela destacou que muitas mulheres ainda têm vergonha ou apego ao relacionamento e não procuram a delegacia para denunciar a violência sofrida, seja física ou psicológica.

Segundo Mayra, a polícia tem proferido palestras para conscientizar as mulheres sobre os sinais de violência e sobre a importância de denunciar o agressor para que todo o apoio seja fornecido à vítima.

Ela citou que existem muitas medidas que podem ser tomadas pela polícia no intuito de proteger a mulher de um possível feminicídio, como o acolhimento em abrigo e o afastamento do agressor do lar.

– Ao menor sinal de violência, a mulher deve procurar a delegacia. Cerca de 1.400 mulheres procuraram a delegacia este ano. Este ano tivemos cinco feminicídios em Campina Grande, o que é um número alto, considerando que qualquer vida perdida é de suma importância. Desde que a polícia começou a fazer o levantamento, ficaram mais claras as situações em que a mulher é vítima de feminicídio – disse.

Para denunciar um agressor, basta ligar para 197, 190 ou 180. A identidade do denunciante é preservada.