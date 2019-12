Delações: RC recebia “caixas de dinheiro” e era chefe de organização criminosa

Com a deflagração da sétima fase da Operação Calvário, na manhã desta terça-feira, 17, vieram à tona o conteúdo das delações dos ex-secretários do Estado, Livânia Farias e Ivan Burity.

Conforme as investigações da Calvário, além da Secretaria de Saúde, houve desvio de recursos públicos na Secretaria de Educação estadual.

Segundo Livânia Farias, ex-secretária de Administração do Estado na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho, eram comuns as entregas de caixas de dinheiro decorrentes da Secretaria de Educação na Granja Santana, residência oficial do então governador.

Os desvios da Educação também foram confirmados pelo ex-secretário executivo de Turismo, Ivan Burity.

Conforme a delação de Ivan, Ricardo Coutinho “era o chefe da OCRIM”, organização criminosa responsável pelas fraudes.

Ricardo Coutinho é alvo de um mandado de prisão preventiva, mas encontra-se fora do país. Além dele, a deputada estadual Estela Bezerra e a prefeita do Conde, Márcia Lucena, também são alvos de prisão preventiva.

Operação Calvário

A Operação Calvário – Juízo Final, deflagrada na manhã de hoje, investiga uma organização criminosa atuante em desvio de recursos públicos destinados aos serviços de saúde no Estado da Paraíba, por meio de fraudes em procedimentos licitatórios e em concurso público, corrupção e financiamento de campanhas de agentes políticos, bem como superfaturamento em equipamentos, serviços e medicamentos.

A operação, realizada em conjunto com o o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado GAECO/PB, Ministério Público Federal e Controladoria-Geral da União – CGU, apura desvio de recursos públicos na ordem de R$ 134,2 milhões, dos quais mais de R$ 120 milhões teriam sido destinados a agentes políticos e às campanhas eleitorais de 2010, 2014 e 2018.

Cerca de 350 Policiais Federais, além de Procuradores da República e auditores da CGU dão cumprimento a 54 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão preventiva, nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiânia e Paraná.