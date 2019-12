Dança dos Famosos: saiba quem está na reta final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Dança dos Famosos 2019 está chegando ao fim e este domingo (8) foi dia da disputa por um lugar na grande final. Concorreram a vaga Dandara Mariana, Kaysar Dadour, Jonathan Azevedo e Regiane Alves (foto), que deixou a competição.

O ritmo que embalou os participantes da noite foi o samba. Jonathan Azevedo foi o grande vencedor da noite, com 10 de todo o júri artístico e também do técnico. Já Dandara Mariana também se deu bem com o ritmo e ficou no segundo lugar, com três notas 10 do júri artístico e duas notas 9,9 do júri técnico.

Kaysar Dadour e Regiane Alves tiveram as mesmas notas: 10 de todo o júri artístico e 9,7 e 9,8 do júri técnico. O desempate, entretanto, ficou por conta do público e da plateia, que fizeram o sírio seguir na competição.

Alcione, Dani Calabresa e Muricy Ramalho compuseram o júri artístico desse domingo, enquanto o técnico ficou por conta de Aline Riscado e Marcelo Misailidis.

Na última etapa do quadro, que acontecerá daqui a duas semanas, no dia 22 de dezembro, os competidores dançarão dois ritmos: valsa e tango.