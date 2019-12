CRM interdita clínica para dependentes químicos na Paraíba

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de dezembro de 2019 às 12:32.

O Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) interditou eticamente, na manhã desta quinta-feira (26), a Comunidade Terapêutica Luz da Vida (CTLV), no município de Pitimbu/PB, a 56 km de João Pessoa.

A pedido do Ministério Público do Estado, a equipe de fiscalização do CRM-PB vistoriou a comunidade e constatou diversas irregularidades.

Desta forma, os médicos do local estão interditados eticamente a partir da meia noite desta sexta-feira (27) e não poderão prestar seus serviços até que as inconformidades sejam resolvidas.

De acordo com o diretor de fiscalização do CRM-PB, João Alberto Pessoa, estavam sendo aplicados medicamentos psicotrópicos nos pacientes sem prescrição médica, o que motivou denúncias de pacientes e familiares.

Além disso, o local não conta com médicos todos os dias, nem equipe de saúde, não havia prontuários dos pacientes internados e alguns médicos não possuíam registro na Paraíba.

“Nossa equipe encontrou diversas irregularidades que motivaram a interdição ética do local. A clínica não pode funcionar desta forma e só será desinterditada pelo CRM após a correção desses problemas”, disse João Alberto.

O CTLV é um centro de tratamento de dependência química, privado, localizado em praia Bela, no município de Pitimbu.