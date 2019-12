Crianças autistas atendidas pela AMA Campina Grande fazem musical de fim de ano

As crianças que são atendidas pelo projeto Amigos do Autista – AMA Campina Grande, do Instituto Brenda Pinheiro (IBP) farão o Musical de Final de Ano nesta quarta-feira (18), no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande. A apresentação está marcada para as 15h30.

O musical terá como tema o “Sítio do Pica-Pau Amarelo” e faz parte da programação de fim de ano da entidade, marcando o encerramento das atividades terapêuticas de 2019 com as crianças atendidas pelo instituto.

De acordo com a presidente da AMA, Vânia Pinheiro, a apresentação será aberta à comunidade em geral, não apenas aos familiares das crianças atendidas.

“Nós faremos uma apresentação que poderá ser assistida por todos. Por isso estamos convidando a imprensa e a população em geral, para que conheçam também o efeito positivo que as terapias tem feito nas crianças. É importante que tenhamos esta visão de inserção dos autistas na sociedade bem difundida”, declarou Vânia.