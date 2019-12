Criança é agredida por padrasto e mãe é detida por não denunciar

Uma mulher foi detida por policiais da Rádio Patrulha da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nessa quarta-feira (11), na zona rural do município de Alagoa Grande, após denúncias de que o companheiro dela teria agredido o seu filho, um menino de 11 anos de idade, jogando-o por várias vezes numa cerca de arame farpado.

Conforme a denúncia, que foi confirmada pelos próprios familiares da acusada, a mulher tinha conhecimento das agressões e, mesmo assim, não denunciou nem tomou nenhuma providência diante das agressões contra a criança.

O homem suspeito da agressão conseguiu fugir, mas segundo os policiais, ele cumpre pena por estupro e latrocínio e estava no regime semiaberto e, como deixou de comparecer à cadeia, é considerado foragido da Justiça.

No dia anterior, de acordo com outras denúncias, o suspeito também teria espancado um sobrinho de 2 anos de idade.

Com o auxílio do Conselho Tutelar, o menino foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a mãe.