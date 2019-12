CPI dos Combustíveis: Vereador critica presidente do Sindicato dos Revendedores

O vereador Alexandre Pereira reclamou da ausência do presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis em Campina Grande nessa segunda-feira, 9, durante a audiência da CPI dos Combustíveis.

Ele disse, durante entrevista à Rádio Campina FM, que Bruno Agra não deu nenhuma explicação para a ausência e que, diante disso, será preciso adiar novamente a entrega do relatório final.

Uma nova sessão foi marcada para a próxima sexta-feira, 13, com o intuito de realizar nova tentativa de oitiva com Bruno Agra. Além deste, a presidente da PBGás também não esteve presente no dia de seu convite para a Câmara Municipal de Campina Grande, para falar sobre o preço do Gás Natural Veicular no município.

– Seriam feitas várias perguntas ao presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, porém ele não se fez presente. Para mim, é motivo de muita indignação diante do trabalho que tenho feito, me dedicando à CPI, e o sindicato patronal não comparecer. Isso mostra que ele não tem argumentos e nem no que colaborar para a população – disse.

Alexandre disse que os argumentos do sindicalista de que o preço dos combustíveis em Campina Grande era maior que em outras localidades devido aos impostos, ou pelo fato de a cidade estar mais distante do Porto de Cabedelo, entre outros, não se sustentam, pois o próprio Ministério Público fez um levantamento, e pelo menos 42 postos teriam sido notificados por práticas abusivas.

– O que estamos fazendo é um trabalho sério para a sociedade, e a CPI desconstruiu toda a argumentação do porquê os preços aqui eram mais caros. O que foi levantado pelo próprio Ministério Público é de que há um alinhamento de preços – ressaltou.

Além de Bruno Agra, os membros da CPI também não se fizeram presentes à sessão.