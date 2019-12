Corrida e Caminhada de prevenção ao AVC será realizada em Campina Grande

O neurologista Marcos Wagner afirmou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o AVC pode ser evitado e citou que existem fatores de risco que podem elevar as chances do Acidente Vascular Cerebral, como má alimentação, ingestão de bebidas alcoólicas, ausência de atividades físicas, tabagismo, obesidade e uso de pílula anticoncepcional.

Ele destacou que o AVC pode acarretar transtornos relevantes, como a perda da voz, e disse que é preciso que as pessoas se atentem ao problema, que pode ser evitado.

Marcos destacou que uma corrida e caminhada será realizada no próximo domingo (8) em Campina Grande, a partir das 7h, saindo do Açude Velho, para ajudar o Centro de Reabilitação de Pacientes com AVC.

O médico citou que o kit da corrida e caminhada pode ser adquirido no CNN, em frente ao Hospital Antônio Targino, no Centenário.

– Vamos ter tendas de orientação de saúde, vai ser uma grande festa. A arrecadação será doada para o Centro de Reabilitação de Pacientes com AVC, então tem tudo para ser um bom evento – disse.