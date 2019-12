Conselheiro do TCE se diz surpreso com decisão de afastamento

O conselheiro do Tribunal de Contas da Paraíba, Nominando Diniz, se disse surpreso com a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em afastá-lo do cargo, após terem sido alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da operação Calvário – Juízo Final.

Nominando disse que o TCE foi o órgão pioneiro no combate aos desvios de recursos recebidos via organizações sociais.

Ele e o conselheiro Artur Cunha Lima estão proibidos de entrar na sede do Tribunal de Contas e de fazer contato com servidores do órgão pelo prazo de 120 dias.