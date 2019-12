Concurso público da Prefeitura Municipal de Sapé. Mais de 200 vagas

A Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) lançou edital para o concurso público da Prefeitura Municipal de Sapé.

O certame oferta 248 vagas em cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As inscrições estarão abertas no período de 12 de dezembro de 2019 a 19 de janeiro de 2020, através do endereço eletrônico https://cpcon.uepb.edu.br/.

A taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os cargos de nível fundamental, R$ 85,00 para os de nível médio/técnico e R$ 105,00 para os cargos de nível superior.

O concurso terá prova escrita para todos os cargos, a ser aplicada no dia 16 de fevereiro de 2020; prova prática para motorista e condutor socorrista, no dia 15 de março, e para digitador no dia 22 do mesmo mês; bem como prova de títulos para os cargos do magistério, cujo prazo para entrega da documentação será de 2 a 6 de março.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 7 de abril de 2020. As remunerações variam de R$ 998,00 a R$ 2.853,47.

Todos os detalhes e prazos do edital podem ser conferidos no site https://cpcon.uepb.edu.br/. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3405.