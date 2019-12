Concerto de Natal reúne jovens do Ação Social pela Música e músico consagrados

Há um ano a estudante Tarsila Elen de Lacerda, de 14 anos, não poderia se imaginar em um palco em plena noite de Natal se apresentando para centenas de pessoas e dividindo o espaço com músicos consagrados. Na noite desta quarta-feira (25) ela foi uma das estudantes a se apresentar durante o Concerto de Natal, no Busto de Tamandaré.

O evento, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), integra a ação ‘Cidade que tem mais oportunidades’, um conjunto de iniciativas para estimular a economia neste período de fim de ano, incluindo uma vasta programação cultural.

Participante da Orquestra da Ação Social pela Música de Mangabeira, Tarsila, que já tocava teclado, começou a tocar violoncelo em abril deste ano e hoje sonha com um futuro na música.

“Eu via as pessoas com as quais eu estudo, viajando, se apresentando e quis fazer parte disso. Quando o projeto me acolheu e eu pude me apresentar hoje, vi que estava no caminho certo”, narrou.

As crianças e adolescentes do projeto Ação Social pela Música do Alto do Mateus foram os primeiros a se apresentar. Com regência do maestro Hector Rossi, executaram músicas como “Ciclo Sem Fim”, “Xote das Meninas”, “Feira de Mangaio” e “Noite Feliz”, entre outras.

Elas contaram ainda com a participação de Renata Arruda em uma das músicas. “Essas crianças do Ação Social pela Música me enchem de orgulho, elas arrasam. Esse é um projeto lindo, que mexe com a autoestima dessas crianças, e eu também fiquei muito vaidosa de estar junto com elas”, comemorou Renata.

Em seguida o palco foi ocupado pelos alunos das unidades de Mangabeira e do Gervásio Maia do projeto Ação Social pela Música. Regidos pelo maestro Samuel Espinoza, eles tocaram um medley de Natal e outras músicas conhecidas, como a tradicional “Jingle Bell”, “Cirandância”, e também uma canção com participação da cantora Renata Arruda.

Mas não foram apenas os jovens músicos do Ação Social Pela Música a se apresentarem durante o Concerto de Natal. Depois, às 20h, começou a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa OSMJP), regida pelo maestro Geraldo Rocha, regente convidado, com Renata Arruda como solista e os músicos Adriano Ismael e Gustavo Queiroga como convidados.

“João Pessoa é a cidade com mais orquestras no Nordeste, é uma tendência local e nada mais natural que em momentos de celebração com esse a cidade possa ver todo o seu potencial em uma apresentação assim. Juntamos aqui a música erudita com música popular e essa fórmula é uma excelente forma de apresentar esse tipo de música para as pessoas”, defendeu.

O Concerto de Natal foi encerrado com a apresentação da 5 de Agosto Big Band e da cantora Nena Queiroga. Regida pelo maestro Rogério Borges, a Big Band executou as músicas “Energia”, “Massa Real”, “Sedução”, “Voltei Recife”, “Banho de Cheiro”, “Cometa Mambembe”, “Frevo Mulher”, “Chuva de Sombrinhas” e “Leão do Norte”. As cantoras Maria Juliana e Nathalia Bellar fizeram uma participação especial.