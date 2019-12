Concerto de Natal reúne diversas atrações no Busto de Tamandaré

Com várias atrações, o Concerto de Natal será realizado nesta quarta-feira (25), a partir das 19h, no Busto de Tamandaré. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), integra a ação ‘Cidade que tem mais oportunidades’, um conjunto de iniciativas para estimular a economia neste período de fim de ano, incluindo uma vasta programação cultural.

O Concerto de Natal contará com a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP) e Renata Arruda como solista, as Orquestras da Ação Social pela Música do Alto do Mateus e de Mangabeira – com participação de alunos das unidades Gervásio Maia e Bairro dos Novais –, e da Big Band da Banda 5 de Agosto, com Nena Queiroga como solista e a participação de Maria Juliana e Natalia Bellar.

O evento será aberto com a apresentação das crianças e adolescentes do projeto Ação Social pela Música. Primeiro se apresentam os alunos da unidade do Alto do Mateus, com regência do maestro Hector Rossi, que vão executar músicas como “Ciclo Sem Fim”, do filme “O Rei Leão”, “Xote das Meninas”, “Feira de Mangaio”, “We Are the Champions”, “Billie Jean”, “Noite Feliz”, e terá a participação de Renata Arruda em uma das músicas, e também dos alunos da unidade do Bairro dos Novais, a mais nova do projeto.

Em seguida o palco será dos alunos do projeto Ação Social pela Música, unidades de Mangabeira e do Gervásio Maia. Regidos pelo maestro Samuel Espinoza, eles vão tocar um repertório que inclui um medley de Natal e outras músicas conhecidas, como a tradicional “Jingle Bell”, “Cirandância”, “No Reino da Pedra Verde”, “Toada e Desafio”, “Toré” e uma canção com participação da cantora Renata Arruda.

Depois, às 20h, começa a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa OSMJP), regida pelo maestro Geraldo Rocha, regente convidado, que terá Renata Arruda como solista e os músicos Adriano Ismael e Gustavo Queiroga como convidados.

Na primeira parte do concerto a OSMJP vai executar trechos do “Quebra Nozes Op. 71”, de Tchaikovsky. Em seguida, já com a cantora Renata Arruda, vai tocar “Porta do Sol”, “Ninguém Vai Tirar”, “Ouro pra Mim”, “Ele Pisou Aqui (Jesus de Nazaré)”, “Sebastiana” e “Noite Feliz”.

O Concerto de Natal será encerrado com a apresentação da 5 de Agosto Big Band e da cantora Nena Queiroga. Regida pelo maestro Rogério Borges, a Big Band vai executar as músicas “Energia”, “Massa Real”, “Sedução”, “Voltei Recife”, “Banho de Cheiro”, “Cometa Mambembe”, “Frevo Mulher”, “Chuva de Sombrinhas” e “Leão do Norte”. As cantoras Maria Juliana e Nathalia Bellar fazem uma participação especial.

Serviço

Concerto de Natal

Atrações: Unidades do Projeto Ação Social pela Música (Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Mangabeira e Gervásio Maia), Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP), Renata Arruda, 5 de Agosto Big Band, Nena Queiroga, Maria Juliana e Nathalia Bellar

Local: Busto de Tamandaré

Data: Quarta-feira (25)

Horário: A partir das 19h

Evento gratuito