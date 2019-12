Comunidade Remidos no Senhor realiza seminário em Campina Grande

Lívia Nobre, da Comunidade Remidos no Senhor, afirmou que o Seminário de Vida no Espírito acontece nos próximos dias 13, 14 e 15 de dezembro e tem o objetivo de levar os batizados a vivenciar uma nova efusão do espírito de Deus.

Para participar, Lívia destacou que o interessado pode procurar a comunidade Remidos no Senhor através das redes sociais, pelo telefone (83) 3322-5403 ou na comunidade que fica na rua João da Mata, Centro de Campina Grande.

– O Seminário de Vida no Espírito são dias de encontro pessoal com Deus. São momentos de orações, pregações e de partilha, onde vamos ser introduzidos nesse encontro com Deus – disse, em entrevista à Rádio Caturité FM.