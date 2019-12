Comunidade Pio X realizará cenáculo de fim de ano após o Natal

Gustavo Lucena, da comunidade Pio X em Campina Grande, afirmou que o cenáculo de fim de ano ocorrerá na próxima quinta-feira, 26, após o Natal, para agradecer por este ano e pedir bênçãos para 2020. que é preciso manter o coração grato, pois a gratidão agrada a Deus e atrai bênçãos.

Ele destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o cenáculo é uma oportunidade de fazer o último grupo de oração do ano com a presença daqueles que querem agradecer por tudo o que ocorreu em 2019.

– É uma tradição o nosso último grupo de oração do ano. Nós vamos nos reunir na próxima quinta-feira, dia 26, para agradecer por 2019 e pedirmos bênçãos para 2020. É um coração grato que agrada a Deus. Diante de todas as dificuldades que passamos em 2019, nó não podemos olhar com olhar de ingratidão. Vamos lançar bênçãos sobre o ano de 2020 – disse.