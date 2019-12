Complexo Aluízio Campos abrigará mais de 50 empresas

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento de Campina Grande (Amde), Nelson Gomes Filho, falou sobre a implantação de empresas no Complexo Habitacional e Empresarial Aluízio Campos, localizado no bairro do Ligeiro.

A primeira empresa construída no Complexo, que foi inaugurado no dia 11 de novembro deste ano, foi a fábrica Tintas Bela.

Entretanto, segundo Nelson, mais de 50 empresas compraram terrenos no local.

– Têm 52 empresas que já compraram e quitaram os seus terrenos. Tenho mais de 100 inscrições para que sejam formuladas as documentações. Se tivesse isso hoje, tínhamos em torno de 160 empresas já instaladas – concluiu Nelson.