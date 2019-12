Como foram as vendas da Black Friday no comércio de Campina Grande

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Artur Bolinha, falou sobre a Black Friday, que é a data que movimenta intensamente o e-commerce brasileiro e tem diversas ofertas tentadoras anunciadas por lojas físicas.

Durante entrevista concedida a uma emissora de rádio local, Artur destacou que as vendas cresceram 10% no período do Black Friday em Campina Grande.

– A Black Friday em Campina Grande este ano correspondeu nossa expectativa. Tivemos uma venda expressiva, o movimento nas lojas e no shopping foi intenso de pessoas. O resumo dessa movimentação foi um crescimento nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado de 10% – disse.

Por fim, Bolinha frisou que os setores que mais venderam durante a Black Friday na cidade foram eletroeletrônico, vestuário e calçados.